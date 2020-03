8 MARZO | Sottosegretario Merlo: “Auguri a tutte le donne del mondo”

View this post on Instagram

🇪🇸 Para nosotros del MAIE todos los días son el 8 de marzo. Los mejores deseos para todas las mujeres del mundo‼ . Esperamos verlas a todas en junio, en Rosario – Argentina, para el primer Congreso MAIE de Igualdad de genero❤ . 🇮🇹 Per noi del MAIE tutti i giorni sono 8 marzo. Auguri a tutte le donne del mondo‼ . Vi aspettiamo tutte a giugno, a Rosario – Argentina, per il primo Congresso MAIE delle Pari opportunità🇮🇹 . @ricardomerlo.maie . . #8marzo #FestadellaDonna #auguridonne