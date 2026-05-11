L’Italia punta a rafforzare la propria presenza strategica in America Latina attraverso una nuova iniziativa di cooperazione internazionale. Presso la sede dell’IILA a Roma è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la stessa IILA, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione istituzionale nel settore doganale e della gestione delle frontiere.

Alla cerimonia ha preso parte il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha sottolineato il valore strategico dell’accordo per la politica estera e la cooperazione italiana.

Cooperazione e diplomazia giuridica

Secondo Cirielli, l’intesa rappresenta un importante strumento di diplomazia giuridica rivolto ai Paesi latinoamericani, in una fase in cui l’Italia intende ampliare il coinvolgimento di nuovi attori nelle attività di cooperazione internazionale.

Il viceministro ha ricordato come l’ADM disponga di competenze tecniche di alto livello e come l’IILA rappresenti uno storico partner della cooperazione italiana. Attualmente, infatti, l’Italia finanzia progetti dell’organizzazione per oltre 15 milioni di euro.

Formazione e sicurezza delle frontiere

Il Memorandum prevede lo sviluppo di iniziative congiunte nei Paesi membri IILA attraverso programmi di formazione, capacity building, assistenza tecnica e scambio di informazioni.

L’obiettivo è rafforzare le competenze nel settore doganale e migliorare la gestione delle frontiere, favorendo al tempo stesso relazioni economiche più sicure e strutturate tra Italia e America Latina.

America Latina area strategica per l’export italiano

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento dei rapporti economici con il continente latinoamericano, considerato sempre più centrale per il sistema produttivo italiano.

Secondo i dati richiamati durante l’incontro, l’export italiano verso l’America Latina ha recentemente raggiunto quota 34 miliardi di euro annui, confermando il crescente peso dell’area nelle relazioni commerciali internazionali dell’Italia.

Italia e comunità italiane in America Latina

La cooperazione con l’America Latina assume anche una forte valenza culturale e sociale, considerando la storica presenza delle comunità italiane nel continente.

Paesi come Argentina, Brasile e Uruguay ospitano milioni di cittadini e discendenti italiani, che rappresentano un ponte naturale tra Italia e America Latina.

L’intesa tra ADM e IILA punta dunque non solo a rafforzare la cooperazione tecnica, ma anche a consolidare il ruolo dell’Italia come partner strategico e interlocutore privilegiato nell’area latinoamericana.