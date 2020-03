IL CONCORSO | Settimana della Lingua Italiana nel mondo e Concorso Toscana Terra di Giacomo Puccini

La Società Dante Alighieri rende noto che da oggi ha inizio la seconda edizione dei Concorsi “Settimana della Lingua Italiana nel mondo” e “Toscana Terra di Giacomo Puccini”, rivolti ai Soci e agli studenti dei Comitati Esteri ed Italianie delle Scuole della Società Dante Alighieri.

I concorsi sono promossi dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano – www.puccinifestival.it.

Rispetto alla prima edizione, in questa possono partecipare anche i Soci e gli Studenti dei Comitati Italiani. Il Concorsi Settimana della Lingua Italiana nel mondo prevede l’invio di un video con una performance pucciniana e un elaborato in cui descrivere la conoscenza di Giacomo Puccini, incentrandosi sul tema dell’”amore” nell’Opera del Maestro. Il Concorso Toscana Terra di Giacomo Puccini prevede, invece, l’invio di un elaborato in cui siano descritti la Toscana e l’opera di Puccini.

I vincitori dei rispettivi concorsi verranno premiati con un viaggio di n.1 settimana in Toscana nei mesi di luglio o agosto 2020.

In virtù dell’accordo con la Dante, la Fondazione Festival Pucciniano riconosce a tutti i soci della SDA uno sconto speciale pari al 20% e valido per n.2 persone per assistere alle opere del cartellone del Festival Puccini edizioni 2020-2021, con un pacchetto che prevede anche la visita alla Villa Mausoleo di Torre del Lago.

A seguire i regolamenti completi:

Concorso per la Settimana della lingua Italiana

a) Ai partecipanti è richiesto di inviare, entro il 15 maggio 2020, all’indirizzo email dante.puccini@puccinifestival.it un breve video con una loro performance pucciniana e un breve elaborato (max 300 parole) in cui descrivere la conoscenza di Giacomo Puccini, incentrandosi sul tema dell’”amore” nell’Opera del Maestro.

b) Il Concorso è rivolto ai soci e agli studenti dei Comitati/scuole della Dante sia italiani che esteri. È necessario indicare nella email con cui si invia l’elaborato: il proprio nome e cognome, la propria email, la data di nascita, il numero di telefono ed il numero della tessera valida per l’anno 2020 di socio/studente e il nome del proprio Comitato/Scuola Dante.

c) Il miglior elaborato e la migliore interpretazione saranno premiati con un soggiorno a Torre del Lago e Viareggio, nei mesi di luglio e agosto 2020, e con la partecipazione gratuita ad un master di Perfezionamento della Puccini Festival Academy.

d) La Fondazione Festival Pucciniano e la Società Dante Alighieri offriranno ai vincitori del concorso il soggiorno di n.1 settimana (viaggio, vitto e alloggio) e la partecipazione gratuita al corso di perfezionamento.

e) Il presente regolamento del concorso verrà pubblicato sul sito della SDA in un’apposita sezione.

Concorso Toscana Terra di Giacomo Puccini

a) Ai partecipanti è richiesto di inviare, entro il 15 maggio 2020, all’indirizzo email dante.puccini@puccinifestival.it un elaborato in cui siano descritti la Toscana e l’opera di Puccini.

b) Il Concorso è rivolto ai soci e agli studenti dei Comitati/scuole della Dante sia italiani che esteri. È necessario indicare nella email con cui si invia l’elaborato: il proprio nome e cognome, la propria email, la data di nascita, il numero di telefono ed il numero della tessera valida per l’anno 2020 di socio/studente e il nome del proprio Comitato/Scuola Dante.

c) Il miglior elaborato (max 300 parole) sarà premiato con un soggiorno di n.5 giorni a Viareggio e a Torre del Lago con la visita nei luoghi di Puccini, nei mesi di luglio e agosto 2020.

d) La Fondazione Festival Pucciniano e la Società Dante Alighieri offriranno ai vincitori del concorso il soggiorno di n.1 settimana (viaggio, vitto e alloggio).

e) Il presente regolamento del concorso verrà pubblicato sul sito della SDA in un’apposita sezione.