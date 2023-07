Italiani all’estero, gruppo centrodestra del CGIE a Schiavone: “Sostenere i Comites”

“Data l'urgenza di garantire il regolare funzionamento degli stessi, nelle more del reperimento di risorse aggiuntive entro fine anno, si chiede di valutare l'opportunità che il CGIE possa far fronte direttamente utilizzando le risorse disponibili sul proprio bilancio, a seguito di una reale situazione contingenziale”

“Registriamo in queste ore un diffuso malessere tra molti Comites – soprattutto di nuova costituzione – i quali lamentano una mancanza di fondi per il funzionamento minimo degli stessi. A tale proposito, data l’urgenza di garantire il regolare funzionamento degli stessi, nelle more del reperimento di risorse aggiuntive entro fine anno, si chiede di valutare l’opportunità che il CGIE possa far fronte direttamente utilizzando le risorse disponibili sul proprio bilancio, a seguito di una reale situazione contingenziale”. È la proposta che è stata inoltrata al Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone a firma dei Consiglieri Arcobelli, Boccaletti, Canepa, Cenini, Dussich, Ferretti, Stabile, Zaccarini e Bille volta a sostenere i Comites in un momento contingenziale di carenza di fondi.

“Contestualmente, – si legge ancora in un comunicato – si prega di voler eventualmente procedere ad una convocazione online volta ad ascoltare i Comites e fornirgli il supporto opportuno. Quanto sopra, in un quadro di razionalizzazione e risparmio, tenendo anche conto che il CdP potrebbe chiudere l’anno con riunioni in VTC piuttosto che in presenza”.