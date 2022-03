VPN: naviga in modo sicuro sul web

VPN: di che si tratta? VPN in casa?

Dal punto di vista privato e di protezione degli attacchi informatici, invece, la VPN rende la navigazione cifrata e inaccessibile. Tutto ciò che si visita, le informazioni digitate e altri dati sensibili come informazioni anagrafiche e di pagamento restano VPN, Virtual Private Network, è una tecnologia che consente di navigare sul web e di utilizzare servizi online in modo anonimo e sicuro. Una VPN può essere installata su qualsiasi dispositivo mobile o fisso, per lavoro, per svago o semplicemente per navigare, e permette di nascondere la reale posizione da cui ci si connette.

Tutta la navigazione diventa anonima, e tutto ciò che passa dal dispositivo connesso al web e il server remoto è crittografato, quindi nessuno vi può accedere. Anche se è nata in ambito aziendale circa vent’anni fa, oggi la VPN è utilizzata in modo crescente dagli utenti privati per navigare in anonimato, per evitare il tracciamento, e per avere il massimo della sicurezza quando si utilizza Internet, in particolare per le reti wi-fi pubbliche, che sono molto rischiose poiché spesso sono attaccate da pirati informatici per rubare dati e per truffe informatiche.

In che modo la VPN rende la tua navigazione sicura sul lavoro?

La VPN è una rete virtuale privata che crea un passaggio sicuro dei dati, grazie al fatto che sostituisce la nostra posizione reale, l’Internet Protocol, con un server remoto. Utilizzare una rete VPN offre diversi vantaggi, primo fra tutti una navigazione sicura sul web.

In primo luogo, per il lavoro, in particolare per il lavoro da remoto, che negli anni recenti è diventato molto diffuso. Quando ci si connette ad un server aziendale tramite una VPN, tutti i siti e le applicazioni lavorative sono accessibili anche dall’esterno senza intercettazioni di dati.

Come si può utilizzare una anonime, pertanto inaccessibili da parte di soggetti esterni, tra cui hacker e malintenzionati.

La VPN è inoltre fondamentale per garantire l’anonimato e la privacy, poiché rende impossibile stabilire la posizione da cui ci si connette e il tipo di dispositivo da cui si naviga. Inoltre, la VPN è un ottimo strumento per visitare siti che sarebbero altrimenti bloccati nel nostro paese.

Ciò può capitare per applicazioni, contenuti multimediali, piattaforme di streaming, ed è fondamentale anche in molti paesi in cui esistono delle censure a livello governativo. Infine, la VPN permette di navigare in sicurezza quando ci si connette, in viaggio o fuori casa, con una rete wi-fi pubblica. Le reti wi-fi pubbliche non sono protette da eventuali attacchi di hacker, e la VPN consente di proteggerci.

Quali sono le caratteristiche della VPN ideale?