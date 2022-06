Volo Roma Buenos Aires, tornano i collegamenti diretti

Si torna a volare tra Roma e Buenos Aires. Riprendono i collegamenti diretti di Aerolineas Argentinas tra le due capitali, dopo lo stop causato dalla pandemia.

Per l’occasione, il vettore argentino insieme ad AdR, rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica Argentina a Roma, hanno realizzato un evento presso il gate di partenza del molo E dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

La rotta Roma Buenos Aires è operata con gli aeromobili Airbus 330-200, con capacità di 265 passeggeri, distribuiti in 2 Cabine, 22 posti in classe Business e 243 in classe Economy. I voli saranno notturni in entrambi i sensi di percorrenza, assicurando una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri ed ottime coincidenze sia in partenza che in arrivo.

Nel frattempo, Ita Airways – l’ex Alitalia, praticamente – ha inaugurato nei giorni scorsi il volo per Buenos Aires in partenza da Roma Fiumicino, operato con il nuovo Airbus A350 dedicato a Roby Baggio, ospite d’onore della cerimonia di inaugurazione, prima di imbarcarsi per l’Argentina.