VIDEO | Tourism Australia lancia un nuovo video 8D per ispirare i viaggiatori alla prossima vacanza in Australia

Tourism Australia ha realizzato un nuovo contenuto video, Tune into Aus, che celebra la straordinaria emozione di una vacanza in Australia e mostra ai futuri viaggiatori le destinazioni turistiche che si stanno preparando a essere più belle che mai mentre la destinazione si prepara a riaprire in sicurezza ai turisti internazionali.

Il nuovo contenuto video di 90 secondi, grazie alla fotografia accattivante, alla musica elettronica – realizzata dal duo musicale australiano Flight Facilities – e all’audio 8D crea un’esclusiva e immersiva esperienza sensoriale per il pubblico internazionale.

Phillipa Harrison, Managing Director di Tourism Australia ha commentato “la pandemia sta mettendo a dura prova il settore del turismo, Tune into Aus è un nuovo emozionante e rinnovato contenuto che anticipa ai viaggiatori di tutto il mondo le emozioni sonore che potranno vivere durante una vacanza in Australia”.

“Attraverso il potere dell’audio 8D e la collaborazione con i Flight Facilities diamo vita a quella sensazione unica che si prova quando si intraprende una vacanza in Australia; ci auguriamo che questo nuovo contenuto possa stimolare i viaggiatori di tutto il mondo a scegliere l’Australia come prossima meta del loro viaggio”, ha detto Harrison.

“Tune into Aus presenta momenti unici di una vacanza australiana e mostra ai viaggiatori le diverse bellezze australiane: gli straordinari paesaggi, l’esclusiva fauna nativa, le città iconiche e la ricca cultura aborigena”.

Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe di Tourism Australia ha affermato “i nuovi contenuti video sono l’evoluzione naturale del concetto 8D che, ora più che mai, crea un senso di anticipazione in vista della riapertura dei confini dell’Australia ai turisti internazionali”.

“Nel 2020 abbiamo digitalmente fatto viaggiare milioni di persone di tutto il mondo negli incantevoli paesaggi australiani. Questo contenuto video 8D innalza l’effetto sonoro a un livello completamente nuovo, con immagini e suoni iconici, accompagnati dal talento dei Flight Facilities”, ha commentato Seller.

“Questo nuovo contenuto digitale mira ad ispirare i turisti d’oltreoceano e a riposizionare l’Australia tra le principali destinazioni di viaggio per poi pianificare una straordinaria vacanza Down Under”.

Questa collaborazione creativa mostra le meravigliose immagini dei paesaggi, le singolari esperienze e gli unici suoni australiani con l’audio 8D, ed è accompagnata dalla performance dei Flight Facilities insieme alla Melbourne Symphony Orchestra. Il brano s’intitola Got To Have ed è parte dall’iconico album ‘Live with the Melbourne Symphony Orchestra’.

Tune into Aus verrà lanciato globalmente sul canale YouTube di Tourism Australia, youtube.com/australia, sui canali sociali di Tourism Australia e su australia.com.

Tecnologia 8D:

L’audio 8D è una nuova frontiera di ingegneria del suono che fa sì che la musica e gli effetti sonori provengano da diverse direzioni. L’effetto audio crea un’esperienza coinvolgente all’ascoltatore, ed è un modo unico per coinvolgere il pubblico usando il potere emotivo del suono e della musica.