VIDEO | Salvini: “Se Forza Italia vota il Mes col Pd sbaglia”

Comunque “la tenuta del centrodestra non è in discussione". Per il leader della Lega il Mes continua ad essere “inutile e dannoso”. Sul processo a Catania: “Sono sereno, ritengo di non aver commesso alcun reato”

“Questo Parlamento non corrisponde al volere del popolo. E’ impensabile che sia questo Parlamento ad eleggere il prossimo presidente della Repubblica, perchè ha 300 parlamentari di troppo”. Lo sottolinea Matteo Salvini a proposito dell’esito del referendum. Poi aggiunge: “Mi auguro che Pd, Renzi e 5 stelle non tirino a campare per due anni perchè sarebbe una presa in giro degli italiani”.

Sul caso Gregoretti, a proposito del processo che subirà a Catania, Salvini si è detto “assolutamente tranquillo, gli unici in piazza a protestare saranno quelli della sinistra”.

Certo, ha proseguito, “è abbastanza bizzarro un processo che coinvolge un ex ministro, è surreale, ma io ho totale fiducia nei giudici”.

La Lega è a Catania in questi stessi giorni: “Ne approfittiamo per fare tre giorni di dibattiti sul futuro dell’Italia, Catania è una bellissima città, la riempiamo di idee. Spero di non andare avanti per mesi con un processo secondo me assolutamente infondato. Io ritengo di non aver commesso alcun reato, andrò li sereno, ho anche tirato fuori il vestito bello”.