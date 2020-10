RIFORME | Legge elettorale, Zingaretti: “La soglia del 5% non è discutibile” [VIDEO]

Per il segretario dem la crisi che ha imposto la pandemia ha cambiato l’attenzione degli italiani verso temi che fino a ieri erano marginali alla vita di tutti i giorni. C’è una voglia di riscatto, spiega ancora Zingaretti, che “non possiamo lasciare fuori”, è arrivato il momento di promuovere “un modello economico e sociale più inclusivo, un nuovo modello produttivo e un nuovo sistema di rapporti tra Stato e imprese, meno burocratico e che dia slancio alla competitività con gli investimenti nel digitale e nella green economy”.

Sul tema della riforma elettorale, Zingaretti ha poi detto che la soglia del 5% non è discutibile: “Quel 5% non è messo a caso ma è il giusto correttivo di un proporzionale che dia stabilità al governo. Non è un numero figlio della casualità. Ma figlio del confronto politico. È una delle condizioni per andare avanti, non ci sono margini di discussione”.