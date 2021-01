VIDEO | Rosato: “Questo governo non ha futuro. Conte? Lo aspettiamo in Senato”

Un incarico di governo per Matteo Renzi? Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, a Tagada’ su La7 risponde così: “Renzi ha posto la condizione di non entrarci al governo. Renzi ha detto che non gli interessa entrare al governo. Il nostro dissenso c’e’ perche’ non vogliamo che il Recovery, come successo per il piano dei cantieri, resti un pezzo di carta”. Detto questo, “abbiamo il diritto che le nostre idee abbiano la stessa dignità delle altre. Se non servono, vuol dire che non servono nemmeno i nostri voti”.

“Bisogna prima di tutto rispondere ai punti che sono nell’elenco che il presidente del Consiglio ha sulla sua scrivania. Invece di rispondere ai nostri punti ha mandato il suo portavoce a dire che ci asfaltano in Senato”. Insomma, prosegue Rosato, “non siamo noi che abbiamo un problema con Conte, è Conte che ha un problema con noi. Ha detto: li asfalto in Senato. Se questo è il modo di rispondere alle nostre obiezioni sulle infrastrutture, la giustizia, sul Mes, la scuola, la sanità… vuol dire che ci vedremo in Senato”.

Dopo settimane di tira e molla, sarà dunque crisi di governo? “Dipende dal presidente del Consiglio. E’ tutto in mano sua”, afferma Rosato, che poi aggiunge: “Noi abbiamo detto con grande chiarezza quali sono i punti nevralgici per continuare a lavorare. Non possiamo pensare ad un governo cosi’ immobile di fronte ad una situazione cosi’ grave del Paese. Questo e’ il momento di uscire dalla fase di immobilismo e di mettersi a lavorare. Per questo noi non sappiamo se ci sara’ una crisi di governo: dipende tutto dal presidente del Consiglio”.

Secondo Rosato “questo governo non ha futuro, soprattutto perche’ non abbiamo avuto alcuna risposta sulle questioni di merito che abbiamo posto”. Parlando con l’agenzia Vista, spiega: “Abbiamo presentato un documento al Presidente del Consiglio con tutte le risposte che cercano gli italiani, per evitare migliaia di licenziamenti ed avere risposte sul futuro, senza che le regole cambino ogni due giorni. Chiediamo al Governo di non mettere la testa sotto la sabbia e di dare risposte nel merito”.