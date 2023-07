VIDEO | Repubblica Dominicana, vacanza sfortunata per Jovanotti: “Son caduto in bici, rotta clavicola e femore in tre punti”

Lorenzo racconta sui social del grande spavento: “Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo”. "Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Ho fatto un gran volo in bici”

Una Santo Domingo amara per Jovanotti, quindi. Il cantante, in vacanza con la moglie, domenica 16 luglio era in giro tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. A dare la notizia ai suoi fan è stato lui stesso, pubblicando due video sui social network, in cui spiega che dovrà essere operato.

Lorenzo racconta sui social del grande spavento: “Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo”. “Mi sono rotto una clavicola e il femore in tre punti. Ho fatto un gran volo in bici – racconta mostrando le immagini del suo incidente in cui ringrazia più volte i soccorritori in lingua spagnola – Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande”.

