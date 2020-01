VIDEO | Referendum taglio parlamentari, presentate 71 firme. M5S attacca: “Lega partito delle poltrone”

Si fa sentire anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, “l’unico gruppo in Senato – ricorda la stessa Meloni – a non aver firmato per chiedere la celebrazione del referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari. Una scelta coerente con i nostri voti in Parlamento, sempre a favore della diminuzione dei parlamentari. Una posizione che confermeremo quando si dovesse celebrare il referendum, chiedendo agli italiani di votare sì al taglio”.

Andrea Marcucci, presidente senatori Pd: “Il referendum e’ un fatto positivo sempre, anche sulla legge ‘taglia-parlamentari’. Io votero’ convintamente si, soprattutto dopo l’incardinamento della legge elettorale proporzionale. Chi spera di ottenere la fine anticipata della legislatura, utilizzando il referendum, resterà molto deluso”.