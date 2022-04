VIDEO | Italiani nel mondo, Vignali (Farnesina): “Con documentario ‘Tramonti’ sguardo attento sui sardi all’estero”

Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, a margine della presentazione del documentario “Tramonti. Un censimento morale dei sardi in Europa”, che si è svolta ieri nella sede della Società Geografica Italiana, a Roma, a 9Colonne ha dichiarato: “La Sardegna ha dato tanti emigranti, anche in tempi recenti, all’Europa: persone che rappresentano un patrimonio di professioni, culture ed emozioni che va riscoperto e valorizzato anche in una prospettiva di un loro rientro”.

Il progetto è sostenuto dalla Farnesina e racconta i sardi all’estero “con uno sguardo fresco, attento e molto profondo – sottolinea Vignali -: speriamo che sia il punto di partenza per iniziative analoghe anche da parte di altre realtà regionali”.