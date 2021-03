VIDEO | Dalgona coffee, la ricetta

Dalgona coffee, la bevanda diventata virale in tempo di pandemia. Semplicissima da fare, rilassante mentre si osserva la lavorazione, prelibata da degustare. Un mix di qualità che la rendono irresistibile. Infatti, su Tik tok e Youtube impazzano i video e i tutorial che insegnano come realizzarla. Mettiamoci all’opera.

Questa squisitezza si ottiene montando un abile mix, composto da polvere di caffè istantaneo, zucchero e acqua calda. A questa miscela successivamente si aggiunge il latte, che può essere freddo oppure caldo. Inoltre, chi desidera dare quel tocco gustoso in più, per rendere la bevanda veramente ghiotta da assaporare, può aggiungere anche una spazzolatura di cacao in polvere e un cucchiaino di miele.

Il curioso nome “dalgona” con cui viene denominata la pozione, prende l’appellativo da un tipico zucchero di provenienza coreana. Viene anche chiamata “bevanda della quarantena”, per le sue proprietà rilassanti durante la sua lavorazione e preparazione.

La sua particolarità, che non è niente altro che una varietà originale di caffè montato, è stata diffusa con vari video, che sono diventati subito virali, su Tik Tok e su youtube.

Anche su google si trovano numerosi video che fungono da tutorial. Come bisogna procedere per la sua preparazione del Dalgona Coffee, detto anche caffè montato o caffè schiumoso? Innanzitutto procurandoci l’ingrediente fondamentale, che è il caffè istantaneo, ottimo per la sua copertura densa e schiumosa. Il caffè a chicchi o tostato assolutamente non è idoneo, in quanto la miscela deve essere montata.

In una ciotola abbastanza capiente, si mescolano due cucchiai di caffè istantaneo con due cucchiai di zucchero, in uguali proporzioni, con acqua calda, e poi si monta con l’apposito frullino. Quando il composto si è trasformato in una miscela cremosa, si può aggiungere il latte, freddo o caldo, secondo il proprio gusto. Il tempo di realizzazione è breve, circa 5 minuti. Esistono anche alcune varianti, con il caffè al ginseng o l’orzo, invece del caffè istantaneo. Veramente squisito da assaporare.