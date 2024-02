“Con la riduzione delle ore di lavoro i vantaggi sono notevoli: sia per quel che riguarda le lavoratrici e i lavoratori, i quali potranno migliorare la loro qualità della vita, dedicando più tempo agli affetti, alla vita sociale e culturale, ma anche per le imprese”. L’ha spiegato il leader del M5S Giuseppe Conte tramite una diretta su Facebook.

“Lo stiamo già vedendo in tutti i Paesi che stanno sperimentando questa nuova formula: in 18 Paesi nel mondo stanno sperimentando la settimana corta.

In Giappone Microsoft ha realizzato la settimana corta e ha aumentato la produttività del 40%. Aumenta la soddisfazione dei dipendenti e aumenta anche il livello di produttività dell’azienda.

Ci aspettiamo anche vantaggi rispetto all’impatto ambientale: immaginate cosa vuol dire un giorno in meno in cui si circola e non si va con le auto in giro”.

“L’obiettivo – ha evidenziato l’ex premier – è fare anche dell’Italia il prossimo Paese in cui sperimentare questa formula”.