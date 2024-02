Antonio Tajani ne è convinto: “C’è un grande spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e noi vogliamo occuparlo”. Intervistato a “Dritto e Rovescio” su Rate 4, il ministro degli Esteri, segretario nazionale azzurro, ha detto che in occasione del Congresso di Forza Italia lancerà “un grande appello a tutte le forze, anche civiche, che si riconoscono nel popolarismo europeo, perché combattano per costruire una dimora di chi vuole una forza politica seria, responsabile, alla quale affidarsi anche nei momenti di difficoltà, anche se il governo sta facendo molto bene”, ha affermato il vice premier.

Ricordando le “tre guerre alle porte”, ovvero l’Ucraina, la Striscia di Gaza e il Mar Rosso, Tajani ha dichiarato: “Dobbiamo dare sicurezza agli italiani. Vogliamo dimostrare che non c’è un uomo solo al comando, ma c’è una classe dirigente che è pronta ad assumersi questa responsabilità ed essere un punto di riferimento per gli italiani”.

“Il Pnrr e’ figlio di quello che si chiama il Recovery plan: l’Europa durante la crisi del Covid ha deciso di investire soldi per aiutare i Paesi che avevano sofferto a causa della pandemia. Grazie al lavoro di Berlusconi e del Ppe sono arrivati quei soldi, poi Conte ha fatto un po’ di pasticci e poi siamo arrivati noi, prima con il governo Draghi e poi con Meloni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e stanno arrivando i soldi del Pnrr”.

Forza Italia? “Gode di ottima salute”. Certo, “per me è un grande dispiacere non vedere Berlusconi guidare il nostro movimento politico anche in occasione di questo congresso. Però Berlusconi è stato così bravo da far sì che Forza Italia goda di ottima salute anche dopo di lui”.

Per Tajani l’uomo di Arcore “è riuscito a prevedere cosa sarebbe successo dopo la sua fine, inculcando i valori di libertà, di democrazia, di giustizia in tutti gli elettori di Forza Italia. Così, mentre tutti quanti pensavano che dopo la sua morte Forza Italia si sarebbe sciolta come neve al sole, è successo l’esatto contrario”.

“Tutti i militanti e i simpatizzanti di Forza Italia sono arrivati nelle nostre sedi, dicendo: rimbocchiamoci le maniche, onoriamo, combattiamo per i valori per cui Berlusconi ha fondato Forza Italia”.