VIDEO | Addio a Jole Santelli: è morta la presidente della Regione Calabria

“Avvocato e politico di lungo corso, appassionata, competente e visionaria, è stata eletta alla Camera per quasi vent’anni. Ne ricorderemo la determinazione, la passione civile e il grande amore per la sua terra, per la quale si è sempre battuta con coraggio e dedizione – ricorda Casellati -. Alla famiglia e a tutta la comunità calabrese che oggi ha perso un punto di riferimento importante nel suo cammino di crescita, giunga la mia più sentita vicinanza”.