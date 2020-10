CORONAVIRUS | 8.800 nuovi casi in Italia, 83 morti. Di Maio, “vaccino a fine anno” [VIDEO]

In Italia 8.800 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei nuovi contagi da Covid-19; ieri erano 7.332 di ieri.

Aumenta anche il numero di decessi che va dai 43 di ieri agli 83 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.372.

Record di tamponi effettuati, sono 162.932 quelli effettuati oggi contro i 152.196 di ieri.

“Il dato dei nuovi casi di Covid di oggi ci preoccupa non poco, ma siamo anche sicuri che il vaccino, che arrivera’ entro fine anno, rappresentera’ il modo per cominciare a contrastare in maniera strutturale questa pandemia”. Parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Intanto da domani fino al 30 ottobre chiuse le scuole primarie e secondarie della Campania. Lo prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il provvedimento prevede lo stop “delle attivita’ didattiche ed educative in presenza”. Sospese le attivita’ didattiche e di verifica in presenza anche nelle universita’ della Campania, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.