“Mentre pare avvicinarsi il momento di un attacco militare USA contro il Venezuela, il governo Meloni e il ministro Tajani stanno zitti invece di prendere una chiara posizione contraria a qualsiasi ipotesi di guerra nel Paese sudamericano dove vivono oltre 100 mila italiani”. Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton.

“I nostri connazionali rischiano di trovarsi intrappolati in una situazione di caos e pericolo e il nostro governo non può esimersi dal far sentire la sua voce, chiedendo a Washington di abbandonare ogni proposito di intervento militare.

C’è in ballo un preminente interesse nazionale: la sicurezza di decine di migliaia di nostri compatrioti. Il governo dei sedicenti patrioti non può permettersi di tacere per non irritare l’alleato americano o non apparire schierati con Maduro.

Qui non si tratta di stare dalla parte di Washington o del regime venezuelano, ma di stare dalla parte degli italiani in Venezuela”, concludono i pentastellati.