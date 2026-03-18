Si è conclusa a Montevideo la missione istituzionale della sottosegretaria agli Affari Esteri Maria Tripodi, nell’ambito della strategia di diplomazia della crescita promossa dalla Farnesina.

L’obiettivo principale della visita è stato il rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali e culturali tra Italia e Uruguay, in un contesto internazionale che guarda con crescente attenzione alle opportunità offerte dall’area latinoamericana.

Commercio in crescita: interscambio a 776 milioni

I dati confermano la solidità del rapporto bilaterale. Nel 2024 l’interscambio commerciale tra Italia e Uruguay ha raggiunto i 776 milioni di euro, mentre nei primi undici mesi del 2025 si è registrata una crescita significativa delle esportazioni italiane.

Numeri che testimoniano il dinamismo delle relazioni economiche tra i due Paesi e le potenzialità di ulteriore sviluppo, soprattutto in settori ad alto valore aggiunto.

Tavola rotonda con imprese e opportunità per il Made in Italy

Nel corso della missione, Tripodi ha presieduto a Montevideo una tavola rotonda con rappresentanti dei principali settori economico-produttivi uruguaiani, pubblici e privati, insieme a una delegazione selezionata di imprenditori italiani.

Durante l’incontro è stata presentata la “Guida alle opportunità per le aziende italiane – Edizione 2026”, uno strumento pensato per favorire nuovi investimenti e rafforzare la presenza del Made in Italy nel Paese sudamericano.

Incontri con il governo uruguaiano

La missione è stata caratterizzata da una fitta agenda di incontri istituzionali. La sottosegretaria ha avuto colloqui con:

il ministro dell’Educazione e della Cultura José Carlos Mahía

il ministro degli Affari esteri Mario Lubetkin

il ministro dell’Economia e delle Finanze Gabriel Oddone

I confronti hanno riguardato diversi ambiti strategici, tra cui:

il rafforzamento delle relazioni culturali

la cooperazione nella ricerca scientifica

i principali temi di politica internazionale

lo sviluppo di commercio e investimenti

Il ruolo strategico dell’accordo UE-Mercosur

Al centro del dialogo anche il tema dell’accordo UE-Mercosur, considerato uno strumento chiave per facilitare gli scambi commerciali e incentivare gli investimenti tra Europa e America Latina.

Secondo quanto emerso dagli incontri, l’intesa potrebbe rappresentare un volano decisivo per la crescita delle relazioni economiche tra Italia e Uruguay, rafforzando ulteriormente una cooperazione già solida.

Diplomazia della crescita e nuove opportunità

La missione di Maria Tripodi conferma l’impegno dell’Italia nel promuovere una diplomazia economica attiva, capace di sostenere le imprese e creare nuove opportunità sui mercati internazionali.

In questo quadro, l’Uruguay si conferma un partner strategico nell’area sudamericana, con prospettive di sviluppo sempre più rilevanti grazie anche al possibile consolidamento dell’asse tra Unione Europea e Mercosur.