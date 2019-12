VELO ROSSO | Belen Rodriguez e il regalo di Natale ai suoi fan [FOTO]

Sotto il velo niente, stop al sesso. E ancora scherzi e coccole, fidanzamenti ufficiali ed altro ancora per i nostri vip. Pillole di gossip

Sotto il velo niente per Belen. La Rodriguez, avvolta da un sensuale e accattivante velo rosso, ha voluto fare un regalo originale di Natale a Stefano De Martino. Da standing ovation. Belenita non smette mai di stupire e ottenere il plauso dei fans.

Niente sesso per Wanda Nara. Prima delle partite del consorte, Mauro Icardi, pare non sia proprio consuetudine fare sesso. Però in caso di vittoria, poi ci saranno i dovuti festeggiamenti…

Promessa di matrimonio, l’altare si avvicina a grandi passi, oppure no…Ida, la sexy mora di Uomini & Donne, il seguitissimo programma tv di Maria De Filippi, ha accettato l’anello di fidanzamento di Riccardo. Dopo mesi di tira e molla, pianti in diretta tv e scaramucce varie, sembra proprio che la coppia sia decisa a fare il grande passo.

Nuovo toy boy per Madonna. Lady Ciccone ha un nuovo fidanzato, si chiama Ahlamalik Williams ed ha 26 anni. Madonna Louise Veronica Ciccone è una vera intenditrice.

Scherzi e coccole fra Chechu e Ignazio. Cecilia Rodriguez è stata bersaglio di un piccolo e innocente scherzo da parte del fidanzato Moser. Per strada lui le ha scherzosamente tirato un mortaretto. Effetto sorpresa e poi coccole a go go. Feeling. Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, è grande intesa. La coppia ha presenziato ad una festa vip. E si sono scatenati i rumors…

Senza veli. Steven Tyler, leader degli Aerosmith e papà della bellissima Liv Tyler, all’età di 71 anni ha deciso di posare nudo per il magazine Haute Living.

Percing e influencer. Chiara Ferragni ha fatto il piercing al seno. A volte può capitare che con scollature audaci e movimenti repentini il piercing faccia capolino.

Pace fatta. Il Natale si avvicina e si sa, siamo tutti più buoni. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno fatto pace. La coppia è stata notata a pranzo insieme, in una atmosfera rilassata e serena.