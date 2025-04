Soggiorni più o meno lunghi, prenotazioni anticipate e mete iconiche: gli italiani sembrano avere le idee chiare.

I ponti primaverili diventano l’occasione perfetta per staccare la spina, approfittando della breve distanza tra una festività e l’altra per concedersi una pausa.

A confermarlo sono i dati di BWH Hotels Italia & Malta, che svelano nuove tendenze su tipologie di viaggiatori e destinazioni più gettonate dagli italiani.

Le mete più ambite del momento? Dalla Costiera Amalfitana alla Sicilia, passando per le perle della Liguria, fino alle grandi città d’arte come Roma e Napoli.

Con l’arrivo della primavera e un calendario particolarmente generoso di festività, gli italiani hanno già da tempo programmato le prime “fughe intelligenti”.

I ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio si confermano un’opportunità ideale per concedersi una pausa, anche breve, ma rigenerante. La vicinanza tra queste ricorrenze ha reso la primavera la stagione perfetta per staccare dalla routine: un’occasione che molti hanno saputo cogliere per tempo. Secondo le rilevazioni di BWH Hotels Italia & Malta, oltre il 50% delle prenotazioni è stato effettuato con almeno un mese di anticipo, segno evidente di un desiderio diffuso di ritagliarsi momenti di relax e benessere.

La combinazione di ponti ravvicinati consente infatti ai viaggiatori di distribuire le pause nel tempo oppure, in molti casi, di unirle per trasformarle in una vera e propria vacanza prolungata.

I dati raccolti confermano questa tendenza: oltre il 60% dei clienti ha optato per soggiorni di più notti, con una marcata preferenza per due notti (scelte da oltre il 25% degli ospiti), seguite da soggiorni di tre o quattro notti (quasi il 25% delle prenotazioni). Un dato che sottolinea la voglia di tornare a viaggiare con consapevolezza, scegliendo esperienze autentiche e rilassanti, anche nei periodi di breve durata.

“Si cerca sempre più di valorizzare ogni occasione per rigenerarsi e scoprire le meraviglie dell’Italia. La scelta anticipata delle vacanze e la preferenza per soggiorni di più notti dimostrano una nuova attenzione al tempo libero. Per gli operatori del settore è un’occasione strategica per anticipare le esigenze dei viaggiatori e ampliare l’offerta con servizi personalizzati, soprattutto in vista dell’estate”, ha commentato Rosa Giglio, Head of Marketing and Communication di BWH Hotels Italia & Malta.

Questi break si rivelano essere vere e proprie parentesi rigeneranti, ideali per chi non può concedersi lunghi periodi di ferie ma desidera comunque ritagliarsi un momento di pausa, lontano da notifiche e scadenze. Un autentico “out of office” consapevole, anche solo per un weekend, capace di ristabilire l’equilibrio tra vita personale e professionale.

Ma il dato forse più interessante riguarda il profilo dei viaggiatori: quasi il 60% delle prenotazioni è stato effettuato da coppie, confermando il fascino intramontabile del weekend romantico, una formula che continua a conquistare per la sua semplicità, intimità e capacità di creare ricordi preziosi. Subito dopo si posizionano le famiglie (circa il 15%), che scelgono con cura destinazioni che uniscano relax e cultura. “Sarà una primavera all’insegna del relax e della cultura per gli italiani, che hanno scelto principalmente mete iconiche e destinazioni dal forte valore esperienziale.

La Sicilia e la Costiera Amalfitana si confermano tra le mete più amate, con città come Catania e Palermo in cima alle preferenze. Anche Roma e la Riviera Ligure stanno già registrando tassi di occupazione molto elevati, rispecchiando il desiderio di unire bellezza, cultura e un assaggio di mare”, ha proseguito Rosa Giglio.

Secondo le rilevazioni di BWH Hotels, la Domenica di Pasqua e la notte del 25 aprile si prospettano come le giornate con i maggiori flussi di visitatori e i picchi più alti nelle prenotazioni. Le località attualmente più richieste sono:

• La Costiera Amalfitana si conferma una delle mete più amate della primavera, con Sorrento che sfiora il tutto esaurito con oltre il 90% di occupazione, grazie al suo fascino senza tempo

• La Sicilia grazie alla sua autenticità e alla possibilità di vivere esperienze uniche tra mare cristallino, gastronomia e tradizione, registra il 75% di occupazione media, con picchi superiori a Catania, Palermo e Marsala

• Roma e Napoli continuano ad esercitare il loro fascino con il 75% di occupazione media, restando un’ottima scelta per chi vuole coniugare arte, storia e vita urbana

• Venezia e Mestre con oltre il 70% di occupazione media offrono un mix tra romanticismo e praticità, che soddisfa diverse tipologie di viaggiatori

• Località e borghi del centro Italia come Siena, Perugia, Tivoli e Viterbo vedono un incredibile interesse, con un’occupazione media prossima al 70%

• La Riviera Ligure continua ad essere una scelta ideale per i weekend all’insegna del relax e del paesaggio, con oltre il 60 % di camere mediamente occupate sia nella riviera di Ponente (Sanremo, Spotorno, S. Stefano al Mare), sia nelle località di Levante (Santa Margherita Ligure, Rapallo, Lerici), complice il clima mite e i suggestivi borghi affacciati sul mare.