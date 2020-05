Urbano Cairo: “Renzi ha più parlamentari che voti, gli italiani non sono stupidi”

Urbano Cairo, patron del Torino, editore di La7 e presidente di Rcs, oggi e’ stato ospite del programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1.

Cairo si è stupito del voto di Renzi sulla sfiducia a Bonafede? “No, ormai Renzi ha piu’ parlamentari che voti, basta vedere i sondaggi”, risponde l’imprenditore. “Quando la gente vede un tiramolla di questo genere, sfiducio il governo e poi ci ripenso, e tutte le volte succede cosi’…alla fine gli italiani non sono stupidi, perdono fiducia”.

Crede che in questo modo Renzi perda di credibilità? “Sì, non si capisce perche’ una persona inizialmente pensa di sfiduciare e poi ogni volta non lo fa piu’. Allora che senso ha? Sembra quasi che uno abbia altre motivazioni, non so quali”.

Forse per avere visibilita’ o per una precisa tattica politica… “Forse la seconda, ma non lo so, non sono addentro alla mente di Renzi”.

Farebbe fare una trasmissione a Renzi nella sua La7? “No, in questo momento vedo che ha un indice di popolarita’ molto basso. Se la gente non ti vota – ha concluso Cairo a Rai Radio1 – probabilmente non ti guarda neanche in tv”.