UFFICIALE | Italiani all’estero, elezioni Comites il 3 dicembre

Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comitati per gli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) avranno luogo il 3 dicembre 2021. Lo comunica la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina.

L’indizione delle elezioni verrà formalizzata tre mesi prima (il 3 settembre) con decreto di ciascun Ufficio Consolare.

La data – fa sapere la DG – consente di articolare nel più ampio margine di tempo possibile la campagna informativa su ruolo e funzioni dei Comites, nonché sulle modalità e sui tempi per l’esercizio dell’opzione di voto.

Inoltre, permette di evitare che adempimenti cruciali, quali la raccolta delle firme per la presentazione delle liste, avvengano nel pieno della stagione estiva.

Si intende così facilitare una più ampia partecipazione elettorale, anche delle più giovani generazioni: sia esponenti della nuova mobilità che figli, nipoti e pro-nipoti della nostra emigrazione storica.

