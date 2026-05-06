In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, ITA Airways lancia un’iniziativa dedicata agli infermieri italiani, offrendo sconti sui voli grazie a un accordo siglato con la Fondazione Infermieri e la FNOPI.

L’iniziativa rientra in un progetto sperimentale che la compagnia ha avviato con un numero selezionato di partner strategici, con l’obiettivo di offrire agevolazioni sia per viaggi personali sia per trasferte di lavoro.

Sconti fino all’8% e mobilità facilitata

Per tutto il mese di maggio – e anche per giugno – gli infermieri iscritti all’Albo (oltre 460mila in Italia) potranno accedere a e-coupon “usa e getta” disponibili sul sito della Fondazione. I voucher consentono di prenotare voli operati da ITA Airways fino al 17 dicembre 2026 con uno sconto dell’8% sulla tariffa base.

Il beneficio potrà essere esteso fino a quattro passeggeri per ciascun viaggio, facilitando così non solo gli spostamenti professionali, ma anche quelli personali e familiari, in un periodo segnato da costi elevati nel settore del turismo internazionale.

Un accordo nel segno della valorizzazione professionale

La convenzione rappresenta un primo passo verso una collaborazione più ampia tra il mondo sanitario e il settore dei trasporti, fondata su valori condivisi come l’eccellenza, la formazione e la qualità del servizio.

Un riconoscimento che arriva in un momento importante per la professione infermieristica, anche alla luce dei recenti sviluppi normativi che hanno introdotto nuove lauree magistrali specialistiche in ambiti strategici come le cure primarie, pediatriche e intensive.

Mangiacavalli: “Supporto concreto alla mobilità degli infermieri”

“Gli infermieri italiani sono caratterizzati da un’alta mobilità, spesso lavorano in regioni diverse da quelle di origine o residenza”, ha spiegato Barbara Mangiacavalli. “Per questo abbiamo accolto con favore una convenzione che aiuti a sostenere gli spostamenti sul territorio nazionale e, allo stesso tempo, renda più accessibili i viaggi personali, anche all’estero”.

ITA Airways: “Gli infermieri risorsa fondamentale”

Soddisfazione anche da parte di Giovanna Di Vito, Chief Culture, Sustainability, Customer Assistance & Non Commercial Partners Officer della compagnia: “Con questa collaborazione vogliamo riconoscere il valore degli infermieri, una risorsa insostituibile per il nostro Paese. L’iniziativa rappresenta un passo concreto nel nostro percorso di sostenibilità sociale e attenzione alle persone”.

Un segnale anche per gli italiani all’estero

L’iniziativa può avere ricadute positive anche per gli infermieri italiani residenti all’estero o impegnati in mobilità internazionale, contribuendo a rafforzare i collegamenti con l’Italia e a sostenere una categoria centrale per il sistema sanitario.

Un segnale concreto che unisce mobilità, welfare e riconoscimento professionale, nel segno di una maggiore attenzione verso chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini.