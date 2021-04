Italiani all’estero, Cynthia Zárate referente della Lega in Repubblica Dominicana

“Contento che la Lega approdi con un gruppo strutturato in un contesto di rilievo come la Repubblica Dominicana, dove risiedono oltre 12mila connazionali iscritti all’Aire, oltre a una quota rilevante di italiani che vi soggiornano stagionalmente”. Così il coordinatore federale di Lega nel Mondo ed eurodeputato Paolo Borchia, sulla nomina di Cynthia Zárate in qualità di commissario del Carroccio nello Stato dominicano, “paese chiave – aggiunge Borchia – dove avremo la possibilità di raggiungere ottimi risultati, in termini di strutturazione della Lega”.

Cynthia Zárate ha ricoperto ruoli diplomatici nell’ambasciata del Paraguay in Repubblica Dominicana e a Città del Vaticano, nella Santa Sede: “Ho vissuto e studiato in Italia per molti anni, ma il mio legame con questo Paese è ancora più profondo e viene dai miei bisnonni originari della provincia di Trento, fondatori del Circolo Trentino del Paraguay dell’Associazione Trentini nel Mondo” afferma Zárate che sottolinea come la nomina rappresenti “la coronazione di molti progetti e cooperazioni internazionali tra il mondo istituzionale e il settore privato, cuore pulsante dell’economia del territorio dove svilupperemo e consolideremo assieme questa iniziativa”.

“La sezione – conclude Borchia – sarà dedicata alla memoria del compianto Michelangelo Rizzi, militante storico veronese che si era trasferito in Repubblica Dominicana e che purtroppo è scomparso l’estate scorsa. Le sue idee continueranno a vivere grazie ai componenti del nuovo gruppo”.