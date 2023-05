Trentini nel mondo in assemblea: approvato il bilancio 2022

«Un bene comune che affonda le radici nel principio di sussidiarietà orizzontale»: così Armando Maistri ha definito la Trentini nel mondo, della quale è presidente dal giugno 2021, nella sua relazione all’assemblea annuale, che si è svolta il 27 aprile a Trento presso la sede dell’Associazione. Sussidiarietà orizzontale che si concretizza anche nell’impegno affinché si instaurino rapporti fra pubblico e privato per il perseguimento degli interessi comuni. «Coltiviamo con attenzione e convinzione l’interlocuzione con la Provincia Autonoma di Trento, sia nelle relazioni con i vertici che nell’operatività quasi quotidiana» ha affermato Maistri, che ha ricordato l’incarico affidato dalla Provincia all’Associazione di gestire la piattaforma digitale Mondo Trentino Village, che ha lo scopo di aumentare i contatti e gli scambi con i trentini nel mondo.

Ampio spazio della relazione è stato riservato all’esperienza della «Soltrecha», una cooperativa sociale costituita una ventina di anni fa nel Chaco, in Argentina, grazie ad un progetto finanziato dalla Provincia e gestito dalla Trentini nel mondo. La Soltrecha, che deve il suo nome alle prime tre lettere delle parole Solidarietà Trentino e Chaco, è adesso composta da un centinaio di soci, si occupa di cure domiciliari a persone che in stato di bisogno ed è diventata la realtà più importante del settore in Argentina: è leader a livello nazionale, con richieste di partecipazione a convegni e studi, che vanno nella direzione di diffondere quel sistema operativo applicato dalla Soltrecha. «Da una parte il nostro apprezzamento va a coloro che hanno saputo raggiungere risultati alti in un settore sociale così impegnativo e delicato – ha affermato Maistri – dall’altra ci consentiamo un moto di orgoglio per un progetto che ha superato le più felici aspettative, che ha generato una risorsa indispensabile per migliaia di persone». Nel dare uno sguardo all’attività più recente, Maistri ha ricordato lo stimolo dato dall’Associazione alla ri-nascita del Circolo trentino di Bruxelles, con il coinvolgimento di un gruppo di giovani.

Maistri ha comunicato che l’Associazione è inoltre già al lavoro per organizzare un importante evento per l’anno prossimo: nel 2024 la convention dell’ITTONA, vale a dire la federazione dei Circoli trentini degli Stati Uniti e del Canada, avrà luogo in Trentino. È un appuntamento che dal 1974 si svolge ogni due anni in località ogni volta diverse in Nord America e che Trento ha ospitato un’unica volta nel 2002. Il direttore dell’Associazione, Francesco Bocchetti, è stato nominato nel comitato organizzativo.

Nella parte introduttiva della sua relazione, Maistri ha toccato temi di grande attualità, come il cambiamento climatico, l’andamento demografico, la questione energetica, i conflitti in atto, l’invasività dell’intelligenza artificiale, il fenomeno migratorio: «anche la Trentini nel Mondo – ha affermato al riguardo – sente il dovere di appellarsi alla responsabilità degli attori politici, perché si uniscano per affrontare queste sfide globali, per salvare il pianeta e per il benessere dell’intera umanità».

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2022 ed il bilancio sociale.