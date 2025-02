Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, insieme al ”Villaggio in Italia”, arriveranno a Trieste il 1° marzo dove avrà inizio il ”Tour Mediterraneo” che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.

Alla presenza di numerose autorità civili e militari, Nave Amerigo Vespucci sarà accolta da una Barcolana Special Edition, dal sorvolo delle Frecce Tricolori a cura della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare e dallo spettacolare volo dei paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare.

Ad attendere Nave Amerigo Vespucci a Trieste anche le 10 imbarcazioni del ”Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il Giro d’Italia in barca a vela. A bordo Caterina Banti, oro olimpico a Parigi e Giovanna Micol, entrata nella storia dell’America’s Cup con il Team Luna Rossa.

Ad accompagnare l’atteso arrivo del Vespucci la musica della Banda della Marina Militare, della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che animeranno la cerimonia inaugurale e si esibiranno con concerti aperti al pubblico fino al 3 marzo.

Al molo dei Bersaglieri di Piazza Unità d’Italia, vicino a Nave Vespucci, sarà ormeggiata, per l’occasione, Nave Trieste, la più grande e moderna unità in linea della Marina Militare con una lunghezza di 245 metri e un dislocamento di 38.000 tonnellate, un traguardo significativo nell’evoluzione tecnologica e operativa della Forza Armata.

Nella sosta di Trieste debutterà al fianco della nave più bella del mondo il ”Villaggio in Italia”, un luogo di racconto e condivisione dell’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia: mini expo pluriennale itinerante voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, che ha raccontato le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Un’esperienza che ha coinvolto oltre 400.000 visitatori e che ora, nel corso del Tour Mediterraneo, viene condivisa con tutti gli italiani e i visitatori attraverso l’esperienza collettiva del Villaggio In Italia.

Il Ministero per le Disabilità sarà presente al Villaggio In Italia con un ricco programma che mette al centro il tema della ”valorizzazione delle persone”; dall’1 al 3 marzo stand espositivi e incontri, in particolare il 3 marzo, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, un panel dal titolo ”l’inclusione lavorativa e le competenze di ogni persona”. Al Villaggio In Italia sarà esposta l’opera in bronzo ”La David”, realizzata dall’artista Jago, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana contemporanea che ha accompagnato in tutte le tappe all’estero Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia.

Da 1 al 7 marzo presso la sala Biasutti del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia sarà allestita la mostra fotografica ”A tutto tondo – il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci” di Massimo Sestini, in collaborazione con la Marina Militare.

A bordo di Nave Amerigo Vespucci il 3 marzo alle ore 10.30, si svolgerà il Consiglio di Amministrazione di Difesa Servizi, la partecipata del Ministero della Difesa che si occupa di valorizzare gli asset delle Forze Armate e che ha curato la produzione e l’allestimento del Villaggio Italia nel corso del Tour Mondiale e realizzerà anche il Villaggio In Italia del Tour Mediterraneo.

Si tratta del primo CdA a bordo del veliero in Italia. L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani -; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

La Rai, media partner del Tour Mondiale, sarà al fianco del Tour Mediterraneo con un palinsesto speciale, a partire dalle dirette del Tg1 e di RaiNews24 del primo marzo dedicate all’arrivo di Nave Vespucci e all’inizio del Tour Mediterraneo. Il Villaggio In Italia di Trieste del Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci è reso possibile grazie al sostegno di Regione Fvg e Comune di Trieste, anche Partner Istituzionali dell’iniziativa.

Sostengono il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci: Fincantieri, Main Sponsor; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Enel ed Eataly, Partner; Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione Aiom, Partner Scientifici.