La compagnia aerea dominicana Arajet lancerà nuove tratte verso gli Stati Uniti che saranno operative dal 2026.

Lo ha annunciato l’azienda, in una nota.

Tra le nuove destinazioni, ha spiegato l’amministratore delegato di Arajet Victor Pacheco, sono incluse Los Angeles (Californai) e Houston (Texas).

Con queste due, diventeranno cinque le destinazioni offerte dalla compagnia dominicana, a cui si aggiunge come sesta quella per San Juan a Porto Rico.

Recentemente, inoltre, l’azienda ha lanciato la rotta tra le città di Orlando (Florida) e Punta Cana, operativa da fine ottobre 2025.

Queste iniziative commerciali sono possibili grazie all’accordo dei “cieli aperti” tra Usa e Repubblica Dominicana, firmato ad agosto 2024 e in vigore da dicembre 2024.