Superbonus? Vale anche per gli italiani all’estero

C’è l’ok al superbonus anche per i cittadini italiani residenti all’estero. Lo spiega Italia Oggi, quotidiano economico: se proprietari di una casa in Italia, anche gli italiani nel mondo sono infatti titolari del relativo reddito fondiario e, pertanto, non sarà precluso loro l’accesso alla detrazione del 110%.

È quanto emerge dalle risposte ad interpello n. 596, 597, 601 e 602 dell’Agenzia delle entrate, in cui viene richiamata la circolare n. 24/E del 2020, nella quale si specificava che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, la detrazione “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Senza dubbio è un’ottima notizia per centinaia di migliaia di connazionali residenti oltre confine che pur vivendo fuori dallo Stivale mantengono in Patria un immobile di proprietà.