L’ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha preso parte a un importante incontro con i membri dell’UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine), focalizzato sul rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta al traffico di droga e alla corruzione.

Durante la riunione sono state analizzate strategie condivise per contrastare fenomeni criminali sempre più complessi e transnazionali. Il confronto ha evidenziato la necessità di un approccio integrato, capace di coinvolgere istituzioni, governi e organismi internazionali in un’azione coordinata ed efficace.

Tra i punti centrali emersi nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata riservata al rafforzamento delle istituzioni, ritenuto un elemento chiave per prevenire e contrastare la diffusione di pratiche corruttive e attività illecite legate al narcotraffico.

Parallelamente, è stata ribadita l’importanza della cooperazione interistituzionale, fondamentale per garantire interventi tempestivi e condivisi.

L’impegno verso la trasparenza e la sicurezza resta un pilastro dell’azione comune, con l’obiettivo di costruire sistemi più resilienti e capaci di rispondere alle sfide globali.

L’incontro tra l’ambasciatore Maffettone e l’UNODC rappresenta così un ulteriore passo avanti nel consolidamento di una rete internazionale volta a promuovere legalità e sviluppo sostenibile.