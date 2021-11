Street art a Roma: Dante sulle campane di vetro

Dal 19 al 21 novembre, circa 140 opere verranno raffigurate sulle campane del Municipio XIII. Un incontro fra arte e letteratura, veramente da non perdere. Senza ovviamente dimenticare l’importanza del riciclo del vetro. I punti della raccolta differenziata delle zone della capitale comprese fra piazza Irnerio, Circonvallazione Aurelia, via Boccea, via Mattia Battistini, si trasformeranno in esposizioni museali.

I canti della Divina Commedia dantesca saranno riprodotti e descritti sulle campane di vetro. Una singolare ed originale iniziativa di Le Gallerie Urbane di Città Ideale. La rappresentazione dei canti di Dante ovviamente è stata riproposta in maniera attuale, rivisitando l’intero argomento in chiave moderna e contemporanea.

Le opere non passeranno inosservate agli occhi dei romani, che siano professionisti che si recano al lavoro, studenti che vanno a scuola, oppure passanti in genere. Un laboratorio urbano che regala lustro all’intero quartiere. Quale sarà stata la motivazione che ha spinto a rappresentare l’opera dantesca su una campana di vetro della raccolta differenziata? Forse il tentativo di enfatizzare quanto il sommo poeta fosse stato una mente eccelsa e nello stesso tempo un rivoluzionario, un artista in anticipo sui tempi. E naturalmente offrire una mostra d’arte che si può fruire ovunque e gratuitamente.

Non mancherà un laboratorio di riciclo creativo dedicato ai bambini che avrà luogo il 19 novembre alle ore 10 e 14 presso l’istituto comprensivo Borgoncini Duca e visite guidate per il quartiere Aurelio, per spiegare il lavoro svolto dai performer sulle campane.

Oltre 30 artisti hanno aderito al progetto. La direzione artistica è di Alessandra Muschella. Hanno partecipato: Moby Dick, Giusy Guerriero, Dez, Marta Quercioli, Zara Kiafar, Tito, Violetta Carpino, Kiddo, DesX, Yest, Er Pinto, Olives, Lola Poleggi, Kenji, Blood Purple, Lady Nina, Orgh, Teddy Killer, Valerio Paolucci, Wuarky, Karma Factory, Muges 147, Maudit, Hoek, Alessandra Carloni, Cipstrega, Molecole, Korvo, Alekos Reize, Gojo.