Stefano De Martino e Belen Rodriguez, vacanza da sogno insieme ai figli

Feeling. Gwyneth Paltrow e Brad Pitt sono stati avvistati di nuovo insieme. Gli ex coniugi, dopo 20 anni dalla loro love story, si sono mostrati in pubblico a parlottare fitto fitto, con una certa complicità. Ritorno di fiamma? Amicizia? Oppure business? La fervida testa della Paltrow si è rivelata una originale imprenditrice quando nei tempi scorsi ha lanciato sul mercato i profumi dedicati alla vagina e all’orgasmo: “This smells like my vagina” e “This smells like my orgasm”. Adesso che avrà in mente la raffinata bionda?

Vacanze e famiglie allargate. Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno trascorrendo una vacanza da sogno insieme ai figli. Il buen retiro è in una villa da favola, immersa nella natura con meravigliosa piscina che sembra costare 4.000 euro a settimana. La location si trova in uno splendido casale in Romagna avvolto nel verde nella pace e nel silenzio. Insieme a Belenita e a Stefano ci sono Santiago, figlio della coppia e Luna Mari, la figlia avuta da Antonino Spinalbese. La sorella Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser invece hanno scelto di trascorrere un periodo di relax a Santa Margherita di Pula. Affiatatissimi fra loro, non mancano i siparietti hot.

Just married. Kevin prince Boateng ha sposato Valentina Fradegrada. L’ex di Melissa Satta, con cui ha avuto una relazione dal 2016 al 2020, e il figlio Maddox, ha contratto matrimonio in Valdelsa. Il calciatore dell’Hertha Berlino, nato nel 1987 ha impalmato l’imprenditrice, 5 volte campionessa italiana di arti marziali. In love. Paola Di Benedetto e Rkomi, nuova liason estiva. La coppia ha deciso di venire allo scoperto. Volto radioso e fisico ben tonico e in forma, la modella ha deciso di pensare all’amore. Fra l’ex gieffina e il cantante appare una grande intesa. Ornella Muti nonna per la quarta volta. E’ nato Edoardo. Il piccolo è figlio di Andrea Fachinetti, che è diventato papà per la prima volta e della sua compagna Carol. Auguri nonna Ornella, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli.