L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, si è recato in missione ufficiale a Valladolid il 27 febbraio.

Nel corso del caloroso incontro con il Sindaco, Jesús Julio Carnero García, l’Ambasciatore ha messo in evidenza la presenza della comunità italiana a Valladolid (1000 connazionali iscritti all’AIRE) e più in generale nella Comunità Autonoma della Castiglia e León (oltre 4000 cittadini italiani stabilmente residenti), ottimamente integrata nel locale tessuto sociale, culturale e scientifico locale.

Dopo una panoramica sui principali temi dell’attualità politica spagnola e internazionale, tra cui le imminenti elezioni autonomiche di marzo, l’Ambasciatore e il Sindaco si sono soffermati sulla grande crescita economica della Castiglia e León negli ultimi anni, in particolare nel turismo, l’agroalimentare e le energie rinnovabili.

Da parte sua, Carnero García ha informato dell’ambiziosa politica culturale della città e rimarcato il proficuo dialogo tra le istituzioni culturali ed economiche italiane e spagnole anche nella città.

Durante la missione, l’Ambasciatore ha incontrato parimenti l’Arcivescovo di Valladolid e Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, Mons. Luis Javier Argüello García, con cui si è intrattenuto sui temi di attualità di comune interesse.

Infine, l’Ambasciatore ha visitato il Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, importante centro d’arte contemporanea ospitato nell’ex monastero di San Benito a Valladolid, e la mostra “Erguidas, yacentes” dell’artista italiana Chiara Camoni.

Camoni parteciperà alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte de La Biennale di Venezia (9 maggio – 22 novembre 2026) con il progetto “Con te con tutto”, che costituirà l’opera principale del Padiglione Italia, curato da Cecilia Canziani.