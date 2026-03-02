È ufficiale: da oggi, lunedì 2 marzo, il nuovo Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, assume formalmente il suo incarico nella Repubblica Dominicana. Un passaggio importante per le relazioni bilaterali tra Roma e Santo Domingo e per la numerosa comunità italiana residente nel Paese caraibico.

L’arrivo del diplomatico nella capitale dominicana, Santo Domingo, è stato accompagnato da un’accoglienza istituzionale significativa. Questa la sua prima dichiarazione ufficiale:

“Una delegazione composta dal Ministero degli Esteri della Repubblica Dominicana, dall’ambasciata italiana a Santo Domingo, dall’aeroporto di Santo Domingo e dai Carabinieri dell’Ambasciata italiana mi ha accolto al mio arrivo a RD! Ringrazio tutti per l’accoglienza e l’amicizia delle istituzioni dominicane nei miei confronti e verso tutti noi italiani!”.

Parole che sottolineano fin da subito il clima di collaborazione e amicizia tra i due Paesi, in un momento in cui il rafforzamento dei rapporti diplomatici, economici e culturali rappresenta un obiettivo strategico per entrambe le nazioni.

L’insediamento del nuovo Ambasciatore arriva in una fase dinamica per la presenza italiana nella Repubblica Dominicana, dove la collettività continua a crescere e a svolgere un ruolo attivo nel tessuto imprenditoriale e sociale locale. Centrale sarà il dialogo con le istituzioni dominicane, così come l’attenzione alle esigenze dei connazionali residenti.

Da parte di ItaliaChiamaItalia e di Azzurro Caribe, unico periodico italiano presente nella Repubblica Dominicana, giunge un caloroso benvenuto all’Ambasciatore Maffettone, con un sincero augurio di buon lavoro nell’interesse delle relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica Dominicana e a tutela della comunità italiana residente nel Paese.

CHI E’ SERGIO MAFFETTONE

Il diplomatico Sergio Maffettone, già console generale a Monaco di Baviera, è stato nominato ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana in sostituzione di Stefano Queirolo Palmas, in missione nel Paese dal 2021.

Nato a Napoli nel 1974, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II nel 1997 con il massimo dei voti.

Entrato in carriera diplomatica alla Farnesina nel dicembre 2001, ha ricoperto incarichi in Albania come responsabile commerciale e in Afghanistan come capo della componente civile del Provincial Reconstruction Team (PRT) a guida italiana di Herat.

Assegnato alla Cina, ha prestato servizio come primo segretario a Pechino, poi consigliere d’ambasciata, e dal 2013 al 2017 è stato Console Generale a Chongqing.

Tra il 2019 e il 2022 ha operato a Roma come capo segreteria di sottosegretari alla Farnesina, fino all’incarico nel 2023 come Console Generale a Monaco di Baviera.