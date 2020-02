Italiani all’estero, Sottosegretario Merlo: “Carta d’identità elettronica già disponibile in tutta la Francia”

Il Sottosegretario agli Esteri: “L’obiettivo è poter offrire la Carta d’identità elettronica a tutti gli italiani residenti in Europa e poi, in un prossimo futuro, a quelli del mondo intero”

“Prosegue ininterrottamente il lavoro per gli italiani all’estero. Dopo la sperimentazione portata avanti nelle sedi diplomatiche di Atene, Vienna e Nizza, ora la Carta d’identità elettronica è disponibile presso tutti i Consolati d’Italia in Francia. Dunque i connazionali residenti in terra francese regolarmente iscritti all’AIRE potranno richiederla ai propri Consolati di riferimento. L’obiettivo è poter offrire la Carta d’identità elettronica a tutti gli italiani residenti in Europa e poi, in un prossimo futuro, a quelli del mondo intero”. Lo dichiara in una nota il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Nel Parlamento e nel Governo italiano – aggiunge Merlo avviandosi alla conclusione – continuiamo a lavorare senza pause per gli oltre sei milioni di italiani all’estero. Migliori servizi consolari, migliore qualità di vita per i nostri connazionali”.