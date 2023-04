SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Crescono Fdi, Pd e M5S

La fiducia degli italiani nella premier Meloni è in leggera crescita al 44,5%. Ne beneficia anche Fratelli d'Italia registrata in crescita al 29,6% rispetto alla precedente rilevazione

Una donna premier e una capo del principale partito di opposizione ma la maggioranza degli italiani non ne fa una questione di genere: per il 62,7% conta infatti il merito. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 28 e il 30 marzo 2023.

Quattro intervistati su dieci definiscono una scelta “fanatica, sbagliata che ha fatto solo la Ue nel mondo” l’approvazione del regolamento Ue che prevede la vendita dal 2035 di sole auto elettriche o alimentate con carburanti sintetici. Un ulteriore 19,6% boccia la decisione ritenendo meglio “offrire incentivi e sgravi ai consumatori e ai produttori, senza obblighi, e consentire anche il biofuel, come vorrebbe l’Italia”. C’è anche chi approva il regolamento: il 12,1% pensa anzi che si sia agito con troppo ritardo mentre il 24,1% lo considera un buon compromesso dato che per allora le case produttrici avranno un’offerta adeguata e gli Stati dovranno installare le colonnine di ricarica necessarie”.

La maggioranza degli italiani approva la decisione di vietare la produzione di carne sintetica in Italia, consentendo solo l’eventuale importazione: il 48,5% chiede di includere nella stretta anche il commercio mentre il 18,6% lo definisce un prudente compromesso. Solo il 6,9% ritiene che la scelta presa dall’esecutivo sia sbagliata visto che la carne sintetica “non è pericolosa” anzi “dovrebbe essere permesso perlomeno produrla e controllarla, anche senza venderla”. Per il 18,6% il divieto del governo “è una violazione della libertà d’impresa e dei consumatori che ci impedirà di entrare in un’industria emergente molto promettente”.

Sull’Unione Europea emergono più opinioni negative (52,1%) che positive (32,6%). Il 51,7% ammette che la sua opinione verso Bruxelles è peggiorata negli ultimi anni.

La fiducia degli italiani nella premier Meloni è in leggera crescita al 44,5%. Ne beneficia anche Fratelli d’Italia registrata in crescita al 29,6% rispetto alla precedente rilevazione. Il Pd sale di mezzo punto al 18,5%, segue a ruota il M5S tornato in positivo al 16,5%. Stabile la Lega al 9% mentre Terzo Polo e Forza Italia calano rispettivamente al 7,6% e al 7,4%. Italexit al 2,6% passa davanti a +Europa (2,5%). Chiudono Sinistra Italiana/Verdi al 2%, Democrazia Sovrana Popolare all’1,5% e Unione Popolare all’1,3%.