“La scuola non è solo un luogo di formazione, ma il primo spazio di crescita e di costruzione del futuro dei nostri ragazzi. Dobbiamo garantire pari opportunità, infrastrutture moderne e un’offerta formativa in grado di ridurre i divari territoriali, contrastando la dispersione scolastica e rafforzando il legame tra istruzione e mondo del lavoro“. Lo afferma, in una dichiarazione, Pino Galati, Vice Presidente vicario di Noi Moderati e Coordinatore regionale del partito.

“Noi Moderati in Calabria – prosegue Galati – guarda al futuro con idee concrete e innovative che pongono al centro i giovani, lo sport e l’inclusione.

Tra queste la Carta Giovani Calabria che permetterà ai ragazzi di accedere a sconti su cultura, trasporti e formazione e l’apertura delle Palestre della Comunità, recuperando spazi scolastici e impianti sportivi per trasformarli in luoghi di socialità, prevenzione della dispersione e inclusione.

Centrale tra gli obiettivi che Noi Moderati porterà avanti e renderà effettivi attraverso il lavoro legislativo la creazione di un Bonus Scuola Calabria per sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie e aiutare le fasce ISEE più fragili con spese di libri e trasporto.

Un ulteriore impegno sarà destinato alla creazione di campus diffusi, con aule e laboratori anche nelle aree interne, insieme a borse di studio per favorire il rientro di docenti e ricercatori calabresi dall’estero“.

“Investire nei giovani significa investire nella crescita della Calabria e dell’Italia” – conclude Galati – “Noi Moderati sarà promotore di iniziative reali per sostenere studenti e famiglie, accompagnandoli in un percorso che valorizzi merito, talento e inclusione”.