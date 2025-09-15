“Sono 80 anni di tavolate, di dibattiti, di musica e di militanza. Non esiste niente di paragonabile in Italia per capacità di mobilitazione e prova di radicamento sul territorio.
Niente di paragonabile, probabilmente nemmeno altrove. Dobbiamo esserne orgogliosi.
Eppure fuori dall’Italia, grazie alla nostra meravigliosa comunità di iscritte ed iscritti all’estero, siamo il partito più presente oltre i confini nazionali”.
Lo dichiara la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in occasione della chiusura della festa dell’Unità di Reggio Emilia.