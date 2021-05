Schiavone (CGIE): “Rafforzare la rappresentanza degli italiani all’estero”

“La Festa della Repubblica è una delle tre feste nazionali non comandate, rappresenta un appuntamento straordinario per il nostro Paese, che dal 1946 si è dato una forma di organizzazione statuale e oggi, a 75 anni di distanza, esprime forti potenzialità, riconferma i principi fondativi che danno senso e valore alla libertà, alla democrazia e all’unità nazionale desiderata e realizzata dalle passate generazioni: questo riconoscimento è vissuto ed è interpretato oggi dagli italiani che vivono all’estero alla stregua dei connazionali che vivono in Italia. In Argentina ad esempio il 3 giugno è un appuntamento con la vita della comunità italiana e loro stessi, festeggiano la giornata degli italiani”. Sono parole pronunciate dal Segretario del Consiglio Generale degli italiani all’estero, Michele Schiavone, a colloquio con Askanews.

Come anticipato su ItaliaChiamaItalia, Il CGIE ha organizzato un’iniziativa speciale per celebrare la festa della Repubblica, che si terrà il 2 giugno alle ore 17.00 e sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Consiglio generale. “Per noi la Repubblica – sottolinea Schiavone – rappresenta un senso di appartenenza ad un Paese libero e democratico, che dopo la fine della Seconda guerra mondiale ha fatto dei progressi enormi diventando una delle più in vista potenze statuali del mondo occidentale. In questa occasione gli italiani che vivono in Italia e nel mondo si

trovano a condividere e a valorizzare un’appartenenza non solo identitaria, ma anche valori civili e culturali, che sono espressione di un Paese moderno fra i più progrediti al mondo – tant’è che quest’anno, per queste ragioni, l’Italia organizzerà il G20, che vuole essere una manifestazione e un riconoscimento che va al di là dell’essenza simbolica della festa. Ricordare la Repubblica è di per sé doveroso per rendersi conto del cammino compiuto dal nostro paese e la sua civilizzazione progredita attraversi i diritti, ma è un appuntamento che si rinnova attraverso il quale gli italiani in Italia e gli italiani all’estero riescono a sentirsi italiani e con loro i nuovi italiani e gli italici, gente di altri Paesi che attraverso gli accostamenti alla nostra italianità, le vicinanze e la vita con gli italiani si sentono e si comportano da italiani. Per cui, nella festività, nella celebrazione quale può essere quella del 75mo anniversario noi vediamo le potenzialità, il senso di una comunità che interpreta i valori di una modernità competitiva, delle tutele di garanzia e dei diritti, nonché di prospettive che rappresenta l’Italia moderna”.

Per Schiavone “la questione della rappresentanza” degli italiani nel mondo “è cruciale nel lavoro che il nostro governo, il Parlamento, le istituzioni in generale devono compiere, perché è attraverso una partecipazione diretta, attiva e passiva alle sorti del Paese che un cittadino si sente tale e coinvolto nella costruzione del suo futuro e di quello della nazione.

Oggi l’Italia ha bisogno di rigenerarsi e soprattutto di ricostruire il suo assetto rappresentativo; con la nuova interpretazione del ruolo istituzionale e il senso di responsabilità assunto in questi ultimi mesi dal nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, ci aspettiamo delle riforme profonde di semplificazione e di ammodernamento del Paese non solo sotto l’aspetto economico e organizzativo, ma proprio in termini di riforme incisive e di avanzamenti dei diritti civili e sociali, per rilanciare il Paese e per creare nuove opportunità occupazionali e nuovi equilibri tra le diverse aree del paese e i settori che lo compongono, soprattutto l’affermazione dell’uguaglianza fra i cittadini per ridurre la forbici del benessere tra ricchi e poveri, che genera disuguaglianze è favorisce l’incessante esodo migratorio di molti connazionali costretti a cercare fortuna altrove.

Sarebbe utile che gli italiani sfruttassero l’occasione data dall’attuale governo di quasi unità nazionale per ripatire davvero, non solo per ricostruire il Paese ma anche per disegnarlo in una maniera diversa, adeguarlo alle esigenze e alle necessità del nostro tempo con significativi elementi di solidarietà, di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità da mettere al centro delle future politiche. L’Italia è, ed e sempre stata, un grande Paese ma sarebbe oramai giunta l’ora di farla diventare un Paese grande qual è e che vorremmo fosse”.