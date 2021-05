LA STORIA | Stefania Visini, a Monaco di Baviera per insegnare la lingua italiana

L’Eco di Bergamo dedica un approfondimento all’universo dell’emigrazione italiana nel mondo. E lo fa raccontando, per esempio, la storia di Stefania Visini, 24 anni, di Clusone; una giovane italiana che ha capito molto presto che nella vita avrebbe voluto scoprire il mondo: “Due mesi a Perth, in Australia, nell’estate del 2013: un vero e proprio trampolino di lancio”, ricorda lei.

Dal 2019 Stefania vive a Monaco di Baviera, in Germania, insieme a Juan David, il suo fidanzato di origini colombiane, che ha conosciuto proprio durante un’esperienza all’estero.

“Nell’estate del 2013 ho partecipato al programma ‘Intercultura’ – racconta la giovane – e sono stata in Australia, a Perth, per due mesi. L’idea era di trascorrere l’intero quarto anno delle superiori all’estero, ma per motivi familiari ho preferito fare due mesi”.

La 24enne ha trascorso sei mesi a Frankfurt sull’Oder, cittadina vicino a Berlino, e ricorda questo periodo come uno tra i più belli della sua vita. “Lì ho imparato ad apprezzare la nazione tedesca – prosegue – e in modo particolare sono rimasta stregata da Berlino. Durante l’Erasmus ho conosciuto il mio ragazzo, anche lui in Germania per uno scambio culturale. Il suo obiettivo era quello di trasferirsi in Europa, e così è stato. La nostra è una storia molto romantica e intensa. Ora viviamo insieme a Monaco di Baviera, dove lui lavora come ingegnere informatico presso una start-up tedesca e io, dopo aver perfezionato il tedesco, grazie a uno stage presso una scuola di lingue, ho iniziato la mia laurea magistrale in ‘Deutsch als Fremdsprache’ (ossia tedesco come lingua straniera), presso l’università ‘Ludwig Maximilians’ di Monaco”. “A fianco del master, lavoro anche nella scuola di lingue dove ho fatto lo stage inizialmente – racconta – Qui mi occupo di customer service, social network e insegno sia tedesco sia italiano, soprattutto ai ragazzini”.