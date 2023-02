San Valentino a Roma

Nella capitale tanti eventi e appuntamenti per gli innamorati, ma anche per chi spera di conquistare il proprio amato. In programma un ricco cartellone, fra cuori, rose, dediche, menù a tema e musica ad hoc. Naturalmente farà da cornice a questa ricorrenza una bella passeggiata romantica al tramonto oppure una cenetta appassionata a due. Qualche idea romantica.

L’Amore al Centro. La Galleria Porta di Roma, in via Alberto Lionello, 201, da oggi fino al 14 febbraio invita gli innamorati per respirare un’atmosfera speciale ricca di sorprese. In programma tre eventi. Il primo appuntamento è La Bacheca dell’Amore, un luogo magico dedicato ai selfie degli innamorati, per catturare gli attimi speciali rendendoli ricordi eterni. Tanti post a disposizione e anche post it per scrivere le romantiche dediche d’amore.

Il secondo appuntamento è I Love Tango. Passeggiando mano nella mano con la propria dolce metà, si potrà incontrare il ritmo dell’amore e della passione. Un improvviso spettacolo che trasformerà la Galleria in Buenos Aires.

Il terzo appuntamento è Chiedimi dell’Amore. L’amore è una domanda, è ricerca e scoperta! Qui potrai pescare le risposte ai tuoi dubbi. Inoltre per chi ama la buona tavola, tanti appuntamenti ad hoc nei ristoranti romani, con i menù a tema. Il menù dell’Amore comprende: prosecco del primo incontro, antipasto dell’amore, primo della passione, secondo della fedeltà, dessert il bacio dell’amore. Altri menù di San Valentino offrono antipasto con ricottina dell’Amore, primo piatto gnocchi radicchio e noci, secondo piatto scaloppine con crema di limone e contorno di piselli.

Non manca il San Valentino a Quattro Zampe. I negozi de L’Isola dei tesori, propongono uno Speciale San Valentino. Dedicato ai pet lovers, fino al 26 febbraio, Biscottini di San Valentino, Club del Cucciolo, Raccolta Alimentare e centinaia di prodotti in saldo. Doggye bag a forma di calza della Befana con il biscotto Cupido, altra doggy bag rossa con i biscotti I Valentini, i cuori rossi di cotone per far giocare micio e bau. E inoltre cuscini, coperte, giochi, alimenti e tante iniziative per fare la felicità del nostro amico a quattro zampe. San Valentino è per tutti.