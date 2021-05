VIDEO | Salvini agli italiani all’estero: “Quest’anno per le vacanze scegliete l’Italia”

“Restare in Italia quest’anno è una scelta di orgoglio nazionale”, ha sottolineato il leader della Lega: “Il mio è un invito ai connazionali residenti in Italia e all’estero”

Matteo Salvini, durante la conferenza ‘L’Italia turistica nel mondo. Mobilità degli italiani residenti all’estero’ alla sala Caduti di Nassirya del Senato, ha detto: “Faccio una richiesta da italiano agli italiani, sia residenti in Italia che residenti nel mondo: questa estate scegliamo l’Italia”.

“Io sono un liberale – ha aggiunto – e ognuno spende i suoi soldi come vuole, però quest’anno usare i pochi o i tanti soldi e giorni di vacanza a disposizione in l’Italia è una scelta d’amore, patriottica e di orgoglio. Per andare all’estero c’è una vita”.

“Restare in Italia quest’anno – ha proseguito il leader della Lega – è una scelta di orgoglio nazionale. Il mio è un invito ai connazionali residenti in Italia e all’estero”.

Per Salvini il turismo e’ uno dei “pilastri su cui fondare la ripartenza del Paese” percio’ “va semplificata la vita a chi dall’estero vuole venire in Italia”.

“A Draghi – ha spiegato – continuero’ a chiedere che chi ha fatto il vaccino deve poter venire in Italia senza quarantene o tamponi, altrimenti i turisti vanno in altri posti. Dobbiamo semplificare la vita a chi porta ricchezza in Italia”.

Dello stesso parere il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. “Se sei vaccinato perche’ devi fare il tampone? – ha osservato -. E’ un punto chiave che va risolto, perche’ altrimenti rendi meno efficace l’aver tolto la quarantena”.

E poi “vengano dunque tenuti per buoni i vaccini somministrati in paesi membri dell’Ue”, ha aggiunto Salvini: “Se uno ha fatto il vaccino russo in Ungheria non vedo perché debba rivaccinarsi in Italia”.