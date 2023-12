Il Milan ha vinto a Newcastle con il risultato di 2 a 1, guadagnandosi l’accesso all’Europa League. Vedendo tutta la partita, tale vittoria è stata miracolosa. Infatti, i rossoneri sono partiti malissimo, giocando un primo tempo veramente pessimo e andando sotto, prendendo gol dal giocatore del Newcastle Joelinton nel 33′.

Anche il secondo tempo è iniziato secondo questo canovaccio. Si è visto un Newcastle che attaccava e un Milan che di fatto non esisteva e che solo per decisione della Provvidenza non ha subito un altro gol.

Ad un certo punto, però, il Milan si è affacciato sull’area di rigore dei bianconeri inglesi e ha segnato grazie a Christian Pulisic al 59′. Questo ha fatto cambiare l’inerzia della partita.

Il Newcastle ha iniziato a scoprirsi in difesa e gli attaccanti rossoneri hanno cominciato a farsi vedere dalle parti del portiere del Newcastle Martin Dubravka. Rafael Leao ha colpito un palo al 79′. All’84’ è arrivato anche il gol del rossonero Samuel Chukwueze che ha ribaltato il risultato.

Purtroppo, la vittoria non è bastata a far arrivare il Milan agli ottavi di Champions League, perché il Paris Saint Germain ha pareggiato a Dortmund contro il Borussia.

Anche l’Europa League è una competizione importante, ma la Champions League è sempre la Champions e per una squadra come il Milan, che ha vinto sette volte tale competizione, è una questione di prestigio… e di soldi.

Per il Milan ci sono tanti rimpianti. Se i rossoneri avessero vinto contro il Newcastle e il Borussia Dortmund all’andata, si sarebbero qualificati agli ottavi di Champions League in carrozza. Newcastle e Borussia Dortmund sono forti, ma non sono certo squadre imbattibili. Anche il Paris Saint Germain ha dimostrato i suoi limiti. I francesi sono forti in casa, ma in trasferta lasciano a desiderare. Infatti, il Milan ha battuto i parigini a San Siro.

Al Milan sono mancate le vittorie contro il Newcastle in casa e contro il Borussia Dortmund in trasferta. Ora, i rossoneri dovranno affrontare l’Europa League. Si spera che si facciano onore almeno in questa competizione.