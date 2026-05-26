Buone notizie per l’Argentina e per tutti i tifosi dell’Albiceleste: le condizioni fisiche di Lionel Messi non destano particolare preoccupazione in vista dei Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Il fuoriclasse argentino aveva lasciato il campo al 73’ della sfida di MLS tra Inter Miami CF e Philadelphia Union toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, facendo immediatamente scattare l’allarme tra i tifosi argentini.

Gli accertamenti medici effettuati successivamente hanno però escluso problemi seri. In una nota diffusa dallo staff medico del club della Florida si parla infatti di “lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro”.

Nessun riferimento a strappi muscolari o infortuni più gravi, eventualità che avrebbe rappresentato un duro colpo per la nazionale campione del mondo guidata dal ct Lionel Scaloni.

Anche l’allenatore dell’Inter Miami, Guillermo Hoyos, aveva ridimensionato il problema subito dopo la partita vinta 6-4 contro il Philadelphia Union, spiegando che Messi appariva semplicemente affaticato dopo aver giocato su un terreno di gioco particolarmente pesante.

Da quando è approdato a Miami nel 2023, Messi ha gestito con attenzione il proprio carico di lavoro, con lo staff tecnico che spesso gli ha concesso turni di riposo nei momenti più intensi della stagione.

Negli ultimi anni l’ex stella di FC Barcelona e Paris Saint-Germain FC ha dovuto fare i conti più volte con problemi ai muscoli posteriori della coscia, saltando anche parte della preparazione precampionato di questa stagione.

Salvo complicazioni, Messi si prepara dunque a disputare la sua sesta Coppa del Mondo con l’Argentina. Nel Gruppo J l’Albiceleste affronterà Algeria il 17 giugno, Austria il 22 giugno e Giordania il 28 giugno.