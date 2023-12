Cari connazionali,

in questo momento di gioia e riflessione personale, desidero esprimere i miei più affettuosi auguri di Buon Natale a tutti voi.

Il periodo natalizio ha un significato speciale per noi italiani all’estero, e qui nella splendida Repubblica Dominicana assume una profondità ancora maggiore.

È un momento in cui il calore delle nostre tradizioni e il legame con le nostre radici italiane si fondono in modo armonioso con la ricchezza culturale che ci circonda; in queste giornate festive, la distanza dalla nostra terra natale diventa un ponte che unisce anziché separare, grazie al calore e alla solidarietà della nostra comunità.

Desidero che ciascuno di voi possa vivere un Natale speciale, pieno di quei momenti significativi che creano ricordi indimenticabili, un Natale che sia non solo di festa, ma anche di riflessione e rinnovamento, un’occasione per rafforzare i legami con chi ci sta a cuore e per aprirsi a nuove amicizie.

È in questi momenti che ci rendiamo conto di quanto sia prezioso il sostegno reciproco e la vicinanza; specialmente per chi si trova lontano dalle proprie famiglie o si sente solo, la nostra comunità è un luogo di incontro, un porto sicuro dove ogni individuo può sentirsi parte di una grande famiglia italiana, unita e solidale.

AZZURRO CARIBE – PERIODICO DEGLI ITALIANI DI CENTRO AMERICA E CARAIBI, L’UNICO GIORNALE ITALIANO IN REPUBBLICA DOMINICANA – E’ ANCHE ONLINE, VIENI A TROVARCI

Quest’anno è stato ricco di iniziative e successi per il Com.It.Es. di Santo Domingo, frutto del nostro impegno costante per il benessere della comunità italiana qui in Repubblica Dominicana; abbiamo intrapreso importanti progetti ed affrontato tematiche di interesse per la comunità.

Ad esempio, nel primo trimestre di questo 2023, attraverso una delle più prestigiose imprese di Assicurazioni Mediche della Repubblica Dominicana, è a disposizione dei cittadini italiani attualmente sprovvisti di polizza assicurativa, un prodotto personalizzato ed esclusivo, con tariffe per le età comprese tra i 65-79 anni e oltre gli 80 anni; abbiamo inoltre richiesto maggiori risorse al Ministero degli Affari Esteri per migliorare i servizi consolari.

Il dialogo e la collaborazione sono stati al centro del nostro lavoro, abbiamo avuto incontri proficui con figure istituzionali come l’On. Christian Di Sanzo, il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli e con l’On. Fabio Massimo Castaldo, focalizzandoci sulle esigenze dei connazionali.

Una comunicazione importante è stata inviata al Presidente del CGIE e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per sollevare questioni critiche riguardanti l’assistenza sanitaria per i connazionali iscritti all’AIRE, in particolare per i pensionati.

Siamo orgogliosi anche della nostra collaborazione con il settore imprenditoriale, il “Centro Mipymes” e la Camera di Commercio Dominico Italiana, per la formazione sulla Fatturazione Elettronica, e della campagna informativa sull’iscrizione all’AIRE, con lo scopo di fornire ai connazionali informazioni chiare su cosa è Anagrafe Italiani Residenti all’Estero e come ci si iscrive, attraverso appositi video pubblicati nel nostro canale YouTube.

Un altro traguardo significativo è stata la collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), per garantire l’accesso a cure oncologiche e seconde opinioni di qualità ai nostri connazionali iscritti AIRE.

Dal mese di ottobre, infine, è operativo lo “Sportello Comites”, un progetto che offre una serie di servizi ai connazionali residenti nella Repubblica Dominicana, in forma completamente gratuita: dalle informazioni generali all’orientamento sulla vita quotidiana nel paese, ma anche questioni burocratiche e supporto nell’uso di mezzi informatici per espletare pratiche che richiedono competenze digitali; si tratta di un progetto attraverso il quale siamo anche in grado di assistere in forma presenziale i nostri concittadini, grazie anche alla disponibilità di spazi fisici gentilmente offerti da associazioni locali come il CTIM, rappresentato dal Consigliere CGIE di nomina governativa, il Cav. Paolo Dussich, e la Fondazione Nonna Rina, rappresentata dal Cav. Aldo Burzatta.

In conclusione, mentre ci apprestiamo ad accogliere il nuovo anno, riflettiamo sul lavoro svolto e sui traguardi raggiunti, la nostra comunità è un esempio di forza, resilienza e unità.

Il mio augurio per tutti voi è che possiate trascorrere un Natale sereno, ricco di amore e felicità, e che il nuovo anno porti salute, successo e soddisfazioni. Buone Feste!

LICIA COLOMBO

Presidente del Com.It.Es. di Santo Domingo