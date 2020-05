RIMPATRIATI | Viceministro Del Re: rientrati oltre 75mila italiani, 650 operazioni da 111 Paesi del mondo

“L'impegno della Farnesina e del Governo non cesserà fino a che l'ultimo connazionale che ne abbia diritto non sarà rimpatriato”

Emanuela Del Re, Viceministro degli Esteri ed esponente del Movimento 5 Stelle, rispondendo in Commissione Esteri a due interrogazioni sui rimpatri, ha messo sul tavolo numeri chiari: dall’11 marzo al 5 maggio oltre 75.000 connazionali hanno fatto rientro in patria, grazie a quasi 650 operazioni (tra voli e altri mezzi) organizzate o facilitate dalla Farnesina e dalla rete diplomatica in 111 Paesi del mondo.

Incessante, ha sottolineato Del Re, l’attività di Ambasciate e Consolati tesa ad ottenere dalle Autorità dei vari Paesi le necessarie autorizzazioni ad effettuare voli in deroga alla sospensione del traffico aereo.

Nella maggior parte dei casi, ha spiegato ancora, si tratta di una procedura di autorizzazione complessa, articolata, che richiede un coordinamento strettissimo e una pressione costante sulle autorità dei Paesi interessati.

Nei giorni scorsi dall’opposizione sono giunte critiche al governo, accusato di non aver saputo utilizzare il Meccanismo Europeo di Protezione Civile per il rimpatrio dei connazionali. Ma tale meccanismo, ha evidenziato il viceministro Del Re, “non consente un rientro gratuito per i connazionali all’estero, ma prevede una quota di rimborso dei costi sostenuti dallo Stato attivante, da un minimo dell’8 ad un massimo del 75 per cento, con quota restante a carico dei connazionali. Il Meccanismo può essere attivato in quei Paesi dai quali non vi sono altre soluzioni commerciali praticabili, neppure con una o più triangolazioni. Esso richiede inoltre che a bordo sia collocata una quota di passeggeri europei”.