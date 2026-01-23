Una vita costruita lontano da casa, spezzata improvvisamente sulle strade della capitale britannica. Irene Leardini, 39 anni, originaria di Rimini, è morta martedì sera dopo essere stata travolta da un camion mentre percorreva in bicicletta la New Cross Road, nel quartiere di Lewisham, nel sud-est di Londra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.35. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto. Alla guida del mezzo pesante si trovava un 47enne, arrestato con l’accusa di guida imprudente e di aver causato la morte della ciclista. La sua posizione è ora al vaglio della Serious Collision Investigation Unit della Metropolitan Police, che sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riportato anche da Il Resto del Carlino, Irene Leardini si era trasferita nel Regno Unito oltre quindici anni fa, lasciando Rimini per inseguire un progetto di vita e di lavoro. Laureata in Scienze Motorie all’Università di Bologna, aveva saputo trasformare la passione per il ciclismo in una professione, diventando workshop and store manager presso Clapham Cycle, uno dei punti di riferimento londinesi per gli amanti delle due ruote.

Sui social, solo pochi mesi fa, nel marzo scorso, Irene raccontava con entusiasmo un traguardo personale: «Ho finalmente costruito la bici dei miei sogni», scriveva, testimoniando un legame profondo con il mondo delle biciclette che aveva segnato il suo percorso professionale e umano.

Mentre le autorità britanniche stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire ogni dettaglio dell’incidente, a Rimini la famiglia è sconvolta dal dolore. Il padre, Adriano Leardini, per lungo tempo presidente dell’Ordine dei Geometri, insieme ai familiari sta valutando le procedure necessarie per il rientro della salma in Italia.

Una tragedia che riporta al centro il tema dell’emigrazione italiana e delle vite costruite all’estero, spesso lontane dagli affetti, interrotte improvvisamente in circostanze drammatiche.