Un emendamento, fortemente voluto dall’Onorevole Franco Tirelli, deputato del MAIE eletto all’estero, e presentato insieme a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, propone una proroga dei termini per l’esercizio del diritto di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori.
In particolare, per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge, figli di cittadini italiani per nascita, la dichiarazione di acquisto di cittadinanza italiana se approvato questo emmendamento, potrà essere presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029.
L’emendamento interviene sul termine previsto per l’esercizio del diritto di acquisto della cittadinanza italiana in favore dei minori nati prima del 25 maggio 2025 da genitori cittadini italiani.
La normativa vigente prevede un regime transitorio, fissando al 31 maggio 2026 il termine per la registrazione della nascita o per la presentazione della dichiarazione di volontà necessaria all’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge o iure sanguinis.
La proroga proposta mira a garantire la piena effettività del diritto riconosciuto, evitando irragionevoli decadenze e disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee.