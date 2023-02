REPUBBLICA DOMINICANA | Polizze sanitarie, il Comites incontra i connazionali a Boca Chica

“Il Com.It.Es. (Comitato Italiani all’Estero) di Santo Domingo invita i connazionali che fossero interessati ad approfondire quanto recentemente ottenuto dalla Commissione “Salute, Medicina e Previdenza Sociale” del nostro organismo (accordo con agenzia assicurativa per poter stipulare polizze sanitarie in favore di cittadini italiani over 65 anni), ad assistere ad un incontro che si terrà giovedì 23 febbraio alle ore 10.00, presso la località di Boca Chica (ristorante Sporting Club)”. E’ quanto si legge in una nota del Comites di Santo Domingo.

“Parteciperanno all’incontro – si legge sul sito web Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – il responsabile dell’agenzia assicurativa con la quale è stato raggiunto l’accordo ed una delegazione di membri del nostro Comitato e della Commissione di lavoro Salute, Medicina e Previdenza Sociale”. L’incontro – conclude il comunicato – sarà aperto al pubblico in generale”.